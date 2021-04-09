В Японии пациенту после COVID была сделана первая в мире трансплантация легкого от живого донора

Японский пациент с Covid-19 получил первую в мире трансплантацию легких от живого донора. Врачи заявляют, что она сможет вернуться к своей нормальной жизни примерно через три месяца.

Об этом пишет INDEPENDENT.

Женщина из западного региона Кансай в Японии, перенесла операцию в университетской больнице Киото в среду.

В больнице заявили, что пациент, у которого было серьезное повреждение легких от Covid-19, перенесла почти 11 часов операции и находится в стабильном состоянии. Ее муж и сын, которые пожертвовали части легких, также стабильны.

По данным университета, это первая в мире трансплантация легочной ткани от живых доноров людям с повреждением легких Covid-19.

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