«Вегетарианское» молоко оказалось вреднее коровьего — исследование

Из-за того, что на подобных напитках зачастую нет данных о количестве калорий, узнать об этом потребителям достаточно затруднительно, говорят диетологи.

«Вегетарианское» молоко может быть гораздо более вредным, чем обычное коровье.

Об этом пишет Daily Telegraph со ссылкой на работу британской общественной организации Action on Sugar, которая исследует воздействие сахара на организм человека.

Эксперты изучили количество сахара в популярных горячих напитках в британских кофейнях. Оказалось, что кофейные напитки с вегетарианским видом молока, например, овсяным и рисово-кокосовым, содержали гораздо больше сахара, чем напитки, в которые добавляли обычное коровье молоко.

В некоторых напитках на основе овсяного молока эксперты нашли эквивалент 23 чайных ложек сахара. Такой напиток равнозначен съеденным четырем шоколадным кексам или выпитым трем банкам колы. Другие популярные напитки на вегетарианском молоке также оказались гораздо слаще, чем те же, но на обычном обезжиренном молоке.

Глава Action on Sugar Кэтрин Дженнер констатирует, что часто информацию об энергетической ценности напитков очень трудно найти, в основном она доступна только на веб-сайтах. Либо же эта информация может не соответствовать действительности.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.