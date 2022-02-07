Врач назвал популярный продукт, который может вызвать рак

Фармацевт Хуссейн Абде назвал вызывающий онкологию продукт. Им оказалась любимая многими соленая и маринованная рыба.

Об этом сообщает Change.

Врач заявил, что употребление соленой рыбы провоцирует рак желудка или толстой кишки.

По словам медика, такой морепродукт популярен в странах Юго-Восточной Азии, где его часто используют в качестве дополнения к другим блюдам или рису. Такой продукт относят к канцерогенам первой категории, уточнил специалист.

Он объяснил, что соление для консервирования рыбы приводит к образованию побочных продуктов, которые повышают вероятность развития онкологических заболеваний.

Абде порекомендовал не злоупотреблять соленой, маринованной и копченой пищей, так как она связана с повышенным риском рака.

Курсор ранее уже рассказывал, что ведущие здоровый образ жизни мужчины и женщины могут дожить до 80 и перешагнуть этот возрастной рубеж без особо тяжелых болезней. А вот те, кто не отказывается от вредных привычек, должны готовиться к тому, что они проживут на 10 лет меньше.