Врач назвала самый полезный напиток, который может снизить риск болезней сердца

Если человек употребляет нужное количество жидкости, то это не только поддерживаются функции организма, но и может снизить риск серьезных проблем с сердцем.

Медики подчеркивают важность питья достаточного количества воды. Это важно для профилактики целого ряда болезней.

Об этом сообщает Express.

Нехватка жидкости может увеличить риск возникновения проблем с сердцем. Поддержание хорошей гидратации может предотвратить или, по крайней мере, замедлить изменения в сердце, которые приводят к сердечной недостаточности. Человеку нужно обращать внимание на количество жидкости, которую потребляет каждый день.

Один из лучших способов быстро определить, достаточно ли человек пьете жидкости — это посмотреть на цвет своей мочи. Он должен быть бледно-лимонного цвета. Если темнее, то нужно пить больше воды. В частности, стакан или два воды помогут восстановить уровень жидкости очень быстро.

Потребность в воде у каждого человека — примерно 30 мг воды на килограмм здорового веса. Если человек весит 70 кг и этот вес в пределах нормы, то его организм за день должен получить 2,1 л воды.

Лучшим показателем, что надо выпить воды, является жажда. Также утром за 15-20 минут до завтрака стоит выпить стакан теплой воды. К ней можно добавить несколько капель лимонного сока. Это поможет включить в работу желудочно-кишечный тракт и способствует выделению желчи.

К тому же перед обедом и ужином также стоит выпить стакан теплой воды.

Ранее Курсор также рассказывал про лучшие привычки для контроля уровня сахара в крови.

Еще напомним, что доктор назвала продукты на ужин, вызывающие утреннее вздутие живота.