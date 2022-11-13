Врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы

Даже небольшой сбой в ее работе сильно ухудшает качество жизни любого человека.

Заболевания нервной системы отражаются на деятельности всего организма, поэтому важно вовремя на них реагировать и начинать лечение. Врач Мария Вороненко перечислила основные симптомы, которые могут указывать на сбой в ее работе.

Об этом она рассказала на своем Telegram-канале.

Специалист отметила, что насторожить должны постоянные и деятельные головные боли, которые меняются по интенсивности и локализации, особенно, если они сопровождаются головокружением.

Еще один симптом — длительное и внезапное онемение и покалывание конечностей. Это является неврологическим признаком, поэтому с жалобами на онемение следует обращаться к врачу-неврологу.

«Тревожными» звоночками также является сильная слабость, которая не есть следствием усталости, а также возникновение судорог, разной интенсивности и характера — от подергивания мышц до спутанности и потери сознания.

Еще могут возникнуть проблемы со зрением, запутанность сознания, нарушение речи, памяти и проблемы со сном.

«Курсор» писал ранее, что в ночное время мозг запускает регенерацию нервных клеток, в это время старые нейроны заменяются новыми. Именно поэтому важно обеспечить полноценный ночной сон.

Еще мы писали, что ученые из глазного центра Джона А. Морана в Университете штата Юта обнаружили новый тип нервных клеток, или нейронов, в сетчатке.