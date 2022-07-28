Эксперты развенчали миф, что нервные клетки не восстанавливаются

В ночное время мозг запускает регенерацию нервных клеток, в это время старые нейроны заменяются новыми. Именно поэтому важно обеспечить полноценный ночной сон.

Ранее было распространено мнение, что нервные клетки не восстанавливаются. Однако врачи опровергли его и даже пояснили, как именно происходит процесс регенерации клеток.

Врач-невролог Павел Хорошев пояснил, что во время сна отработавшие свой срок клетки растворяются, а их место занимают новые нейроны, сообщили в ura.news.

Таким образом мозг постоянно обновляется, проводя «чистку» ненужных клеток и заменяет их новыми, которые сразу берут на себя обязанности отработавших нейронов. В итоге человек постоянно имеет действующую функционирующую систему.

Хорошев обратил внимание, что поскольку процессы обновления проходят во время сна, важно обеспечить в это время отдых мозгу для успешного перезапуска некоторых клеток. Недостаточный или неполноценный сон, который проходит урывками, нарушает не только самочувствие человека, но и грозит привести к дисбалансу нервной системы.

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