Врач рассказал, из-за чего возникают постоянные головокружения

Мартин Скарр считает, что головокружение или нарушение равновесия чаще всего характерно как симптом расстройства, которое называют вестибулярной мигренью.

Доктор Мартин Скарр объяснил, почему появляется головокружение. По словам врача, головокружение может быть связано с ригидностью затылочных мышц или проблемами со зрением.

Об этом пишет МедикФорум.

По словам врача, вышеперечисленные симптомы очень характерны для расстройства, называемого вестибулярной мигренью.

Это тип мигрени, при котором основным симптомом является головокружение или нарушение равновесия, к которому добавляется головокружение.

По словам врачей, непосредственно перед началом головной боли при обычной мигрени появляется так называемая аура, которая вызывает нарушения зрения в виде ярких пятен. Однако эта аура не всегда видна, и некоторые люди ощущают отчетливый запах или тяжесть в одной руке.

При вестибулярной мигрени головокружение вызывает нарушение зрения, а головная боль у большинства пациентов отсутствует. Вес руки может находиться выше по телу, вызывая, например, жесткость плеч.

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