Врач рассказал, как лечить аденоиды без хирургического вмешательства

Анатолий Власенко заявляет, что рост аденоидов у детей замедляется после пяти лет и благодаря курсу лечения можно полностью избавиться от них после двух-трех повторов.

По мнению лора Анатолия Власенко, несмотря на то, что диагноз аденоидит очень распространен, за ним обычно скрываются две проблемы: заболевания дыхательных путей и аденоиды в носоглотке с затяжным насморком.

На самом деле, активный рост аденоидов прекращается примерно в 8 лет и быстро уменьшается в 12-13 лет. Поэтому целью лечения для нормализации дыхания и оттока слизи является не лечение аденоидов, а уменьшение их размера. Однако для удаления аденоидов не всегда требуется хирургическое вмешательство.

«Лечение длится от 6 до 12 недель. Облегчение симптомов наступает через 7-10 дней… После пяти лет носоглотка ребенка растет быстрее и становится менее проблематичной», — говорит эксперт.

Однако он предупредил, что после лечения аденоиды могут доставлять беспокойство, поэтому детям, скорее всего, потребуется два или три повторных курса с интервалом от шести месяцев до года.

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