Израильские ученые нашли способ лечения смертельного заболевания ЦНС

Согласно предварительным данным, полученным в ходе исследовательской работы специалистами Тель-Авивского университета, был найден способ лечения смертельного заболевания центральной нервной системы — бокового амфиотрофического склероза, который является неизлечимым для современной медицины.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Детали».

Заболевание также известно под названием «болезнь Лу Герига», благодаря знаменитому американскому игроку в бейсбол, у которого в 30-е годы прошлого века было диагностировано.

Эта болезнь характеризуется постепенным поражением двигательных отделов головного и спинного мозга. Больные постепенно теряют контроль над произвольными движениями мышц, что приводит к параличу и в конечном счете к неспособности дышать самостоятельно.

Группа израильских ученых, в которую вошли профессор Тель-Авивского университета Эран Перлсон и докторанты Топаз Альтман и Ариэль Ионеску в сотрудничестве с директором клиники нейромышечных заболеваний медицинского центра «Шиба» Амиром Дрори, предложили решение этой проблемы.

Ключевую роль в развитии заболевания играет белок под названием TDP-43, который, согласно имеющимся исследованиям, накапливается в мозге 95% пациентов, страдающих БАС. Ученые обнаружили связь между накоплением TDP-43 и дегенерацией синапсов, вследствие чего нарушается процесс передачи нервного импульса мышцам.

Была проведена серия экспериментов над клетками пациентов с БАС, а также на генномодифицированных мышах, в ходе которых выяснилось, что накопление белка TDP-43 в нервно-мышечных соединениях разрушает последовательность управления основными клеточными процессами.

исследователи синтезировали экспериментальную молекулу, с помощью которой удалось разрушить скопления белка TDP-43 в клетках пациентов с БАС. Этот процесс позволил восстановить активность митохондрий и предотвратить дегенерацию нервно-мышечного соединения.

Таким образом был раскрыт основной биологический механизм, вызывающий дегенеративные изменения и найден путь, способный их предотвратить.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что ученые рассказали о роли тропических лесов умеренного пояса в борьбе с изменением климата.

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