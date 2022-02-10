Врач рассказал, почему нужно запивать алкоголь водой

Алкоголь ни в коем случае нельзя употреблять самостоятельно, а нужно запивать водой. Иначе велико возникновение инсульта или сердечной недостаточности. Об этом заявил врач-кардиолог в Институте сердца и сосудов в Нью-Йорке Сюзанн Стейнбаум.

По мнению врача, крепкий алкоголь категорически запрещено употреблять, не запивая его водой.

Эксперт объяснила, что каждый глоток крепкого алкоголя необходимо запивать водой не только для облегчения похмелья, но и для сокращения риска возникновения смертельного сердечного заболевания.

Распитие крепкого алкоголя, даже в небольших дозах, может вызвать изменения в сердечном ритме, что в конечном итоге приводит к состоянию, называемому фибрилляцией предсердий, которая имеет характерную симптоматику: головокружение, одышку и усталость.

Согласно статистике, в Великобритании не менее 1,4 миллиона человек живут с опасным состоянием нерегулярного и аномально быстрого сердцебиения, которое может в любой момент привести к тяжелейшим последствиям для человеческого организма.

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В холодную погоду шансы заболеть особенно высоки, особенно в период пандемии, поэтому стоит добавлять в рацион продукты, которые помогут повысить иммунитет.

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