Ученые рассказали, для какой категории людей алкоголь опаснее всего

Исследование было основано на данных национального опроса о состоянии здоровья, в котором репрезентативная выборка состоит из более 200 тысяч взрослых в возрасте от 35 до 85 лет.

От чрезмерного употребления алкоголя больше всего страдают именно люди с недостатком веса. Это выяснили ученые из Университета штата Пенсильвания (США).

Эксперты проанализировали данные опроса, который проводился с 1 января 2001 года по 31 декабря 2011 года. Кроме того, была проанализирована информация о смертности среди людей, не употребляющих алкогольные напитки.

Как оказалось, мужчины и женщины с индексом массы тела менее 18,5, часто употребляющие алкоголь, подвергаются более высокому риску смерти от рака и болезней сердца.

Как рассказал один из авторов исследования Мунтассир Масум, для ученых это был неожиданный результат. Они думали, что будет доказана связь ожирения с высокой смертностью, связанной с алкоголизмом, а не наоборот.

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