Врач рассказала, как обезопасить себя в холодный период

Врач рассказала, как сохранить здоровье в холодное время года, когда организм более уязвим для различных заболеваний. Ольга Чиркова, руководитель центра общественного здоровья при Химкинской областной больнице, рассказала о трех простых правилах.

«Во-первых, важно одеваться по погоде, — сказала она. Предпочтение следует отдавать не только свитерам, но и многослойной одежде, которая позволяет, например, не потеть во время транспортировки».

Вторым правилом защиты организма в холодном климате доктор назвал переход на зимнюю диету, которая «отличается от высококалорийной летней и наличием большего количества белковых продуктов». Чиркова также рекомендует пить теплые напитки и регулярно питаться.

Доктор считает, что третьим важным правилом для хорошего здоровья является крепкий сон, который зимой должен составлять не менее восьми часов в сутки.

Ранее Курсор писал о том, что ученые нашли суперантитела, которые могут помочь бороться с новыми штаммами коронавируса. По словам ученых из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, открытие может помочь предотвратить будущие пандемии.

Также сообщалось, что израильские технологии помогают диабетикам контролировать уровень сахара и есть то, что они хотят. Израильская компания разработала систему, которая использует искусственный интеллект для прогнозирования реакции людей с диабетом на уровень сахара в крови в зависимости от потребления различных продуктов питания, что позволяет им более эффективно управлять своим уровнем сахара.

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