Врачи доказали, что ежегодная вакцинация от гриппа снижает риск инсульта на 12%

Всего в анализ были включены данные 14 000 человек, перенесших инсульт. И ученые выявили интересную закономерность.

Исследователи из Мадридского университета обнаружили, что ежегодная вакцинация против гриппа может быть связана с более низким риском инсульта.

Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Для анализа врачи использовали базу данных системы здравоохранения Испании. Они выбрали данные людей, которым было не менее 40 лет и которые перенесли первый инсульт в возрасте 14 лет. Каждого человека, перенесшего инсульт, сравнивали с пятью людьми того же возраста и пола, у которых не был диагностирован инсульт. Всего в анализ были включены данные 14 000 человек, перенесших инсульт.

В общей сложности 41,4% перенесших инсульт получили прививку от гриппа. Среди здоровых привиты 40,5%. Но когда исследователи сделали поправку на высокое кровяное давление, уровень холестерина и возраст, у вакцинированных людей вероятность инсульта была на 12% ниже.

Исследователи также изучили влияние вакцины против пневмонии на риск инсульта и не обнаружили такого защитного эффекта.

Авторы считают, что возможность снизить риск инсульта с помощью такой простой меры очень ценна. Однако их исследование показывает только корреляцию, а не причинно-следственную связь, поэтому необходимы дополнительные исследования.

Предыдущие исследования показали, что грипп увеличивает риск инсульта, но до сих пор неясно, может ли прививка от гриппа защитить от инсульта.

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