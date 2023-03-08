Врачи назвали 5 продуктов, которые разжижают кровь и защитят от тромбоза

Что специалисты рекомендуют включить в рацион людям, страдающим от свертывания крови.

Медики предупреждают о возможных последствиях, которые могут возникнуть из-за образования тромбов при загустении крови в венах. В связи с этим они рекомендуют людям, страдающим проблемами свертывания крови, включить в свой рацион определенные продукты в качестве профилактических мер против тромбоза.

Так, яблоки являются одним из таких продуктов, поскольку они способствуют жидкости крови, снижают уровень холестерина и подавляют поглощение излишней жировой пищи и глюкозы.

Эти свойства присущи также апельсинам, мандаринам и ягодам, в частности крыжовнику и землянике, хотя и в меньшей степени.

Образование кровных сгустков внутри кровеносных сосудов, которые препятствуют свободному току крови по всей кровеносной системе, является опасным процессом тромбоза. Такой процесс может быть вызван разными факторами.

Гиперкоагуляция крови, которая может изменяться из-за генетических патологий или болезней аутоиммунного характера, влияет на ток крови в первую очередь. Повреждения эндотелия сосудистой стенки, которые могут быть следствием воздействия инфекций, травмирования или оперативного вмешательства, также могут нарушить ток крови.

Кровь может застаиваться из-за физического перенапряжения, долгого пребывания в неподвижном или сидячем положении, наличия образований злокачественного характера, употребления пероральных гормональных контрацептивов, ожирения, курения, заболеваний печени, свободных радикалов, нахождения на высоте более чем 4200 метров, слишком поздней беременности, неправильного питания и других факторов.

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