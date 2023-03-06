Медики назвали три напитка, которые эффективно улучшают работу мозга

Люди, страдающие забывчивостью, смогут улучшить свое здоровье, включив их в свой рацион.

Частые проблемы с памятью — достаточно распространенное явление, связанное с изменениями, которые происходят в мозге по мере старения. Однако, существуют способы помочь улучшить работу мозга путем изменения ежедневных привычек.

Об этом пишет «Novosti.info«.

Врачи Майо-Клиник советуют, что для улучшения здоровья мозга полезно постоянно общаться с людьми, решать умственные задачи, увеличивать физическую активность и включать в свой рацион некоторые напитки. Диетолог Эми Гудсон (Amy Goodson) раскрыла список наиболее полезных напитков для улучшения памяти.

По мнению специалиста, для сохранения здоровья мозга рекомендуется употреблять кофе и зеленый чай. Согласно ее словам, зеленый чай богат полифенолами и антиоксидантами, которые защищают когнитивные способности от ухудшения и снижают вероятность развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Кроме того, гранатовый сок также является очень полезным напитком. Эксперт подчеркнула, что гранатовый сок может содержать в четыре раза больше антиоксидантов, чем зеленый чай. Более того, гранат обладает мощными противовоспалительными свойствами, которые способны смягчить хронические воспалительные процессы в организме.

Исследование неожиданно выявило, что использование маски для сна может улучшить память и внимание на следующий день. Ученые предполагают, что это происходит из-за более качественного сна. Крепкий сон без световых раздражителей стимулирует работу мозга и повышает активность человека, считают врачи и ученые.

В ходе двух экспериментов, в которых участвовало 122 человека без вредных привычек и проблем со здоровьем, ученые исследовали, как улучшить работу мозга без применения лекарств и других манипуляций. Исследования показали, что использование маски для сна способствует укреплению памяти.