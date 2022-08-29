Врачи назвали малозаметные симптомы сердечной недостаточности: на что обратить внимание

Специалисты из Кардиологической ассоциации в ходе нового исследования получили информацию о распространенных и малозаметных симптомах сердечной недостаточности, что встречаются на ранних этапах.

Известно, что сердечная недостаточность возникает в случае неспособности сердца перекачивать достаточное количество крови в органы.

Об этом сообщает Futurism.

Врачи считают, что самая опасная ситуация – одновременное появление усталости и одышки, которые могут привести к снижению активности больного и в перспективе атрофии мышц. Эксперты утверждают, что среди малозаметных симптомах известно о следующих:

усталость (наиболее распространенный симптом)

одышка

расстройство желудка

тошнота

рвота

потеря аппетита

снижение активности

атрофия мышц

Сообщается, что женщины переносят сердечную недостаточность не так, как мужчины. Именно женский пол чаще сообщает о большем количестве физических симптомов, а также о депрессии и тревоге и общем более низком качестве жизни. Также это касается физической боли, связанной с сердечной недостаточностью.

Напоследок в Кардиологической ассоциации добавили, что в данный момент лекарство от сердечной недостаточности не изобретено, а потому нужно следить за предупреждающими знаками. Даже если человеку уже поставили этот диагноз, то он все равно может позитивно повлиять на состояние своего здоровья. Например, отказаться от соли в своем рационе и увеличить ежедневную физическую активность.

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