Врачи назвали малозаметные симптомы сердечной недостаточности: на что обратить внимание

Известно, что сердечная недостаточность возникает в случае неспособности сердца перекачивать достаточное количество крови в органы.
Об этом сообщает Futurism.
Врачи считают, что самая опасная ситуация – одновременное появление усталости и одышки, которые могут привести к снижению активности больного и в перспективе атрофии мышц. Эксперты утверждают, что среди малозаметных симптомах известно о следующих:
- усталость (наиболее распространенный симптом)
- одышка
- расстройство желудка
- тошнота
- рвота
- потеря аппетита
- снижение активности
- атрофия мышц
Сообщается, что женщины переносят сердечную недостаточность не так, как мужчины. Именно женский пол чаще сообщает о большем количестве физических симптомов, а также о депрессии и тревоге и общем более низком качестве жизни. Также это касается физической боли, связанной с сердечной недостаточностью.
Напоследок в Кардиологической ассоциации добавили, что в данный момент лекарство от сердечной недостаточности не изобретено, а потому нужно следить за предупреждающими знаками. Даже если человеку уже поставили этот диагноз, то он все равно может позитивно повлиять на состояние своего здоровья. Например, отказаться от соли в своем рационе и увеличить ежедневную физическую активность.
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