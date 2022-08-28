Диетологи выяснили, почему рыба полезнее мяса

Рыба – это белое мясо, являющееся одним из самых полезных продуктов. Мясо рыбы нежное и вкусное, богатое питательными веществами и не имеет побочных эффектов. Рыбу можно есть каждый день.

Об этом говорится в материале портала EuroMD.

Отмечается, что по сравнению с красным мясом, таким как говядина, свинина и баранина, рыба содержит немного калорий и насыщенных жиров, поэтому употребление рыбы не приводит к ожирению.

«Большинство видов рыбы содержат большое количество белка, от 15 до 25 процентов. Рыбий протеин – это высококачественный белок со степенью усвоения до 96%, являющийся отличным источником питания для человеческого организма», — пишет издание.

Как отмечают авторы статьи, самое главное, что рыба богата жирными кислотами Омега-3 – разновидностью ненасыщенных жирных кислот.

«За прошедшие годы многочисленные исследования показали, что жирные кислоты Омега-3 оказывают очевидное влияние на профилактику и лечение сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Кроме того, рыба содержит также витамин А, витамин Е, витамин D и минералы, такие как кальций, магний, фосфор, марганец, селен, цинк, железо и калий», — отмечает издание.

Как сообщал Курсор, диетолог Асият Хачирова говорит, что есть сорта рыбы, которые не полезны для здоровья и содержат много ртути. Также следует воздержаться от частого употребления соленой рыбы.

«Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) определило несколько видов с критическим содержанием ртути. Это акула, большеглазый тунец, ерш, макрель, марлин и рыба-меч», — сказала Хачирова.

В то же время диетолог напомнила, что тилапии не стоит опасаться — эту рыбу обычно выращивают специально для улова. Кроме того, в филе этой рыбы не было обнаружено антибиотиков и опасных паразитов.

Хачирова также советует ограничить потребление соленой рыбы, так как максимальная доза соли в день для здорового человека не должна превышать 5 г. Она пояснила, что в соленой части лосося может содержаться до 1,5 г на 100 г продукта, что составляет примерно треть от максимальной суточной нормы.

Также Курсор писал о том, что мясо, а также орехи и сухофрукты, кофе, сыр, чай и сладости оказывают наихудшее влияние на окружающую среду.