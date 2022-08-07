Врачи назвали признаки рака кишечника

Врач-терапевт Фариха Саридж рассказала об основных симптомах колоректального рака. По словам врача, основными симптомами являются боль в животе, ректальное кровотечение, регулярная рвота и тошнота.
Как объяснил Саридж, эти симптомы возникают, когда опухоль блокирует кишечник и препятствует выходу продуктов жизнедеятельности организма или газов. «В этом случае человек может страдать от сильных запоров», — уточнил врач.
Эксперт подчеркнул, что постоянная усталость и внезапная потеря веса также могут быть признаками рака. Также она рекомендует всем, у кого в семейном анамнезе есть рак толстой кишки или рак ободочной кишки, проходить ежегодное обследование.
Курсор ранее писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья. 30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.