Ученые выяснили, какая доза алкоголя безопасна для здоровья

30 лет и 550 добровольцев понадобилось исследователям из Оксфордского университета, чтобы понять, вреден ли алкоголь для человека и в каких количествах его можно употреблять без последствий.
Ученые приняли 1 единицу в качестве условной единицы употребления алкоголя. Она равна 10 мл чистого этанола, что эквивалентно 25 мл водки, или 100 мл вина, или 200 мл не очень крепкого пива.
Оказалось, что в неделю следует выпивать не более 14 таких единиц. У тех, кто превышал эту норму, были обнаружены изменения в части мозга, отвечающей за когнитивные навыки, память, эмоции и интеллект, так называемом гиппокампе.
Если увеличить количество алкоголя до 300 мл этилового спирта в неделю, то эта часть мозга просто начнет атрофироваться.
Исходя из полученных результатов, ученые рекомендуют снизить допустимую норму потребления алкоголя до 7 единиц в неделю. Это означает, что за это время можно выпить 175 мл водки, 0,7 л вина или около 1,4 л шампанского.
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