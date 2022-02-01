Врачи назвали продукты, которые ускоряют рост волос

Здоровые и красивые волосы это часто заслуга не только генетики, но и правильного питания.

Об этом сообщает Meta.

Продукты для красивых и здоровых волос:

Если вы действительно заботитесь о своих волосах, вам стоит добавить в ягоды в свой рацион. В них содержатся антиоксиданты, которые защищают волосяные фолликулы. Также они богаты витамином С, который помогает вырабатывать коллаген.

в свой рацион. В них содержатся антиоксиданты, которые защищают волосяные фолликулы. Также они богаты витамином С, который помогает вырабатывать коллаген. Для сильных волос нужно употреблять яйца, ведь они являются источником биотина и белка. Также они помогают при выпадении волос.

ведь они являются источником биотина и белка. Также они помогают при выпадении волос. Шпинат содержит витамины Е и А, которые ускоряют рост волос

содержит витамины Е и А, которые ускоряют рост волос Жирная рыба содержит витамин D3 и омегу-3, которые необходимы вашим волосам.

содержит витамин D3 и омегу-3, которые необходимы вашим волосам. Авокадо обладает большим количеством полезных веществ, например, витамин Е и жирные кислоты.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что медики назвали фрукт со смертельно опасной радиацией. Специалисты отметили, что радиация может вызвать онкологические заболевания, а о ее присутствии в бананах знают немногие.

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