Врачи объяснили, как правильно пить воду

По словам экспертов, очищенная вода без кофеина, газов, заменителей сахара и других добавок уменьшает ощущение голода и жажды.

Об этом пишет «Zhenskiy«.

Вода является необходимым элементом в каждой клетке и органе человеческого тела, поскольку она обеспечивает клетки питательными и полезными веществами для нормального функционирования. Однако, чтобы пить воду правильно, необходимо следовать нескольким простым правилам.

В первую очередь, следует выпить стакан теплой воды с ломтиком свежего лимона, грейпфрута или веточкой мяты сразу после пробуждения для очищения организма и подготовки желудочно-кишечного тракта к завтраку. Завтрак следует употреблять не менее, чем через 15-20 минут после этого. В течение дня рекомендуется пить небольшими глотками воду перед каждым приемом пищи за 15-20 минут до еды, чтобы укротить аппетит и подготовить организм к еде.

Во время еды следует избегать питья воды, так как это может нарушить концентрацию веществ в желудке, что замедлит процесс усвоения пищи и вызовет ощущение тяжести в желудке. Суточную норму воды следует пить равномерно в течение дня, выпивая каждый час по 100-150 миллилитров, а не в 1-2 раза. Пить воду после еды следует не раньше, чем через час.

В остальное время можно пить воду по желанию, но следует избегать многочисленных порций воды за раз, лучше пить меньшими порциями, но чаще. Не рекомендуется пить воду на ночь, поскольку это может нагрузить почки. Количество воды, которое следует выпивать в день, рассчитывается по формуле: 30 мл воды на каждый килограмм веса человека.

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