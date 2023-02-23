Медики рассказали, какая минеральная вода самая полезная и сколько ее нужно пить

Минеральная вода очень полезна для организма, но важно ее правильно выбирать, говорят эксперты. Кроме того, важно помнить, что минеральную воду нужно пить дозировано и не ежедневно.

Эксперт пояснила, что в нашем организме существует два вида жидкости — внутриклеточная и внеклеточная. Последняя — вода с «продуктами», которые клетка переработала. Именно эту жидкость мы разбавляем утренним приемом воды для выведения токсинов. Внутриклеточная жидкость содержит другие важные элементы, необходимые для функционирования организма. И именно ее дефицит является «обезвоживанием».

Нутрициолог говорит, что быстрее всего восполнить внутриклеточный дефицит жидкости можно с помощью минеральной воды. Благодаря ее составу она притягивается в нужные места. Важно, что минеральная вода не должна быть лечебной, если ее не назначил вам врач. Лучше выбирать столовую, обязательно изучив ее состав и рекомендованную дозы.

Пить нужно сразу, как испытываете жажду или от 0.5 до 1 литра в сутки. Объем минеральной воды нужно разделить на равные части и пить за 15 минут до еды.

Курсор писал, что ученые предложили новый тип анализа крови для измерения биологических часов организма. Все больше и больше исследований подчеркивают роль внутренних часов нашего организма (циркадный ритм), которые могут играть важную роль во всем, ученые пытаются разгадать их секреты.