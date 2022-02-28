Врачи озвучили причины постоянного ощущения холода в ногах

Игорь Некровский заявляет, что постоянный холод в ногах и руках может указывать на анемию, недостаток сна или даже на заболевания щитовидной железы.

Регулярный озноб может указывать на проблемы со здоровьем. Врач Игорь Некровский считает, что постоянное замерзание конечностей является симптомом заболевания щитовидной железы. Но иногда это может указывать на увеличение веса, хрупкость кожи и депрессию.

Кроме того, медицинские эксперты считают постоянный озноб симптомом дефицита железа, или анемии, в организме. Чаще всего он возникает у людей, употребляющих вредные продукты.

Врачи также отмечают, что ощущение холода может появиться из-за недостатка сна. Эксперты говорят, что это связано с тем, что недостаток сна очень негативно влияет на биоритмы каждого человека. В результате возникают гормональные нарушения и сбои в обменных процессах организма.

Курсор ранее писал, что медики выяснили, дефицит какого витамина повышает тяжесть коронавируса. Ученые рассказали, как болеют люди с низким и оптимальным уровнем витамина D. Они также констатировали очевидную корреляцию между его дефицитным состоянием и смертностью. По словам медиков, это еще раз доказывает важность сбалансированного питания и получения полного спектра витаминов во время пандемии.

Кроме того, ученые назвали продукт, который ускоряет старение организма. Ученый из Великобритании Дэвид Ганн в течение многих лет проводил собственные исследования, пытаясь выяснить, почему люди одного возраста выглядят по-разному. Британский эксперт провел собственное исследование и выяснил, что один из продуктов, который почти каждый человек употребляет ежедневно, может привести к быстрому старению организма.

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