Врачи предупредили о серьезной опасности сидячей работы

Из-за сидячей работы люди почти не использует мышцы ног, что вредно для его здоровья.

Ученые из Колледжа врачей и хирургов Вагелос Колумбийского университета выяснили, что короткая прогулка каждые полчаса может предотвратить вред для здоровья, связанный с длительным сидением.

Об этом пишет NBC News.

Участники эксперимента вставали и двигались по пять минут каждые полчаса. Как выяснили ученые, именно благодаря этому они имели более низкий уровень сахара в крови и кровяное давление, чем те, кто постоянно сидел.

Ведущий автор исследования Кит Диас советует всем, кто долго сидит на работе делать 5-10 минутные перерывы хотя бы раз в час и в это время активно двигаться. Ученый говорит, что, когда мы сидим, то не используем мышцы ног, что вредно для здоровья. Мышцы служат важными регуляторами уровня сахара в крови. Если мы их не используем, все работает неправильно, добавил он.

Также эксперт заявил, что движение помогает улучшить кровообращение. В ином случае, при длительном сидении, кровь скапливается в ногах, что может стать причиной развития варикоза, а также нарушить работу внутренних органов.

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