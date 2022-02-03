Врачи рассказали как стресс влияет на женский организм

В исследовании, в котором приняли участие 5 тысяч женщин, которые пытались зачать ребенка, выявили, что женщины, у которых был высокий уровень стресса, имеют ниже шансы забеременеть. Это подтвердило тот факт, что стресс негативно влияет на наше здоровье.
Об этом сообщает Новости Ю.
В ходе испытаний ученые рассмотрели 4769 женщин в возрасте от 21 до 45 лет и 1272 мужчины в возрасте от 21 года и старше. Никто из участников не имел истории бесплодия. Психологическое благополучие участников оценивали с помощью специального теста, содержащего вопросы реакции на различные жизненные обстоятельства. Полученные результаты показали, что пары имели на 25% меньше шансов на зачатие ребенка, если женщины регулярно испытывали значительный уровень стресса.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что назван напиток для быстрого снижения уровня сахара в крови.
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