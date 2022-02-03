Врачи рассказали как стресс влияет на женский организм

Согласно новым исследованиям ученых из Бостонского университета, стресс, связанный с работой и семейными обязательствами, может значительно осложнить наступление беременности у женщин.

В исследовании, в котором приняли участие 5 тысяч женщин, которые пытались зачать ребенка, выявили, что женщины, у которых был высокий уровень стресса, имеют ниже шансы забеременеть. Это подтвердило тот факт, что стресс негативно влияет на наше здоровье.

Об этом сообщает Новости Ю.

По словам экспертов, врачи должны советовать женщинам, которые собираются родить ребенка, достигать здорового баланса между работой и личной жизнью, а также давать рекомендации по поводу того, как это можно сделать. Предыдущие исследования показали, что более высокие уровни гормона кортизола, производимого во время стресса, предотвращают овуляцию у женщин, что делает их неспособными к зачатию. Женщины, которые регулярно испытывают стресс на работе, подвергаются наибольшему риску, говорят медики. Также было установлено, что простые методы лечения, такие как поведенческая когнитивная терапия, могут уменьшить влияние стресса на организм и повысить шансы женщин на успешное зачатие.

В ходе испытаний ученые рассмотрели 4769 женщин в возрасте от 21 до 45 лет и 1272 мужчины в возрасте от 21 года и старше. Никто из участников не имел истории бесплодия. Психологическое благополучие участников оценивали с помощью специального теста, содержащего вопросы реакции на различные жизненные обстоятельства. Полученные результаты показали, что пары имели на 25% меньше шансов на зачатие ребенка, если женщины регулярно испытывали значительный уровень стресса. Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что назван напиток для быстрого снижения уровня сахара в крови.

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