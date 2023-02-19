Врачи рассказали, какая утренняя привычка провоцирует развитие диабета

Даже если вы ведете максимально здоровый образ жизни и исключаете вредные продукты питания, один лишь напиток способен спровоцировать опасное заболевание.

Кофе — это напиток, который содержит мощные антиоксиданты и люди часто считают его максимально полезным для организма, однако употреблять его натощак может быть чрезвычайно опасно. Утреннее употребление кофе может повысить уровень сахара в крови и вызвать кислотный рефлюкс в желудке.

Подробнее об этом информирует cambridge.org.

Исследования, проведенные в 2020 году учеными из Университета Бата, показали, что употребление кофе сразу после пробуждения на пустой желудок может негативно повлиять на контроль уровня глюкозы. В их статье, опубликованной в British Journal of Nutrition, было заявлено, что привычка пить кофе на голодный желудок усугубляет чувствительность клеток к инсулину, что может привести к развитию толерантности к нему и последующему повышению уровня сахара в крови, что может способствовать развитию диабета 2 типа.

Исследования показали, что кофе может оказывать сильное воздействие на организм, особенно если его употреблять после бессонной ночи или плохого сна. В этом случае содержание стрессового гормона кортизола в организме растет, что может вызвать увеличение уровня сахара в крови и стать предпосылкой для развития диабета 2 типа.

Когда человек просыпается утром и встает с постели, в организме также происходит повышение уровня кортизола, что может быть связано со стрессом и напряжением. Если употребить кофе в таком состоянии, то концентрация кортизола в крови еще более увеличится, что может оказаться вредным для здоровья.

Кроме того, кофе может вызывать кислотный рефлюкс, поскольку он расслабляет сфинктер пищевода, что позволяет желудочной кислоте подняться обратно в пищевод. Поэтому специалисты рекомендуют употреблять кофе только после того, как желудок заполнится едой — через полчаса или час. Это поможет снизить риск возникновения проблем со здоровьем при употреблении кофе.

Ранее «Курсор» информировал, что ученые назвали самый вредный способ приготовления кофе.