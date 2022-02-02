Врачи рассказали какой чай можно пить на ночь

Иван-чай можно пить в любых количествах, не беспокоясь о возможных негативных последствиях в случае употребления напитка на ночь перед сном.

Специалисты заявляют, что иван-чай содержит множество полезных веществ. Этот чай содержит витамины В, медь, калий, кальций и железо.

Об этом сообщает Ukrhealth.

Также этот чай не содержит кофеин, поэтому вы можете пить его в любом количестве и в любое время суток, не переживая, что он навредит вашему сну. Иван-чай также успокаивает и имеет снотворный эффект.

Но есть небольшой нюанс, так как чай оказывает желчегонный эффект, поэтому людям, которые страдают нарушением свертывания крови, стоит аккуратно употреблять его.

Диетологи рекомендуют пить после ужина или перед сном чай, который поможет пищеварению и положительно влияет на кишечник.

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