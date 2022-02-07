Врачи рассказали о пользе перца чили для здоровья

Употребление перца чили улучшает защиту организма от развития диабета, а также от сердечных заболеваний.

Ученые заявляют, что острый перец чили обладает способностью снижения риска развития диабета, а также заболеваний сердца. К такому выводу пришла группа исследователей доктора Киран Ахуджа.

Об этом сообщает News You.

Такой эффект достигается благодаря активным ингредиентам капсаицина и дигидрокапсаицина, которые содержатся в этом овоще.

Также эти компоненты имеют способность уменьшить образование жировых отложений на стенках артерий, таким образом это предотвращает образование тромбов.

Еще острый перец способен снизить уровень холестерина, тем самым улучшив состояние здоровья.

Исследования доказывают, что если употреблять перец чили как минимум четыре раза в неделю, это снижает риск развития болезней сердца.

Перец чили известен также тем, что он может предотвратить развитие диабета, ведь он контролирует уровень сахара в крови.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Британии разработали метод борьбы с онкологией с помощью МРТ. Метод основан на магнитном воздействии на злокачественные клетки. Его протестировали на мышах.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.