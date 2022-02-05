Врачи рассказали о ранних симптомах, указывающих на рак груди

Профессор из университета Манчестера считает, что основными симптомами, указывающими на рак груди являются опухоль в груди и изменения соска или кожи.

Лучший способ проверить здоровье груди — поднять руки над головой и растянуть ткань груди. Также необходимо помнить, что ладонью нужно прощупать ключицу вокруг груди и подмышкой.

Об этом пишет Express.

Как сказал профессор Клион Кирван, нужно убедиться, что на коже груди нет вмятин и деформаций. Затем нужно опустить руки к бедрам и сократить мышцы так, чтобы они не вмяли грудь. Вам также необходимо следить за тем, чтобы соски не начали уменьшаться.

Признаками рака молочной железы являются видимые шишки на груди или по бокам, ямочки или углубления на коже, припухлость всей груди или ее части, впалые соски (включая выворачивание наизнанку, покраснение или повышение температуры), раздражение кожи или изменение ее текстуры а также вытекание крови из соска.

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