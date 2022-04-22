Врачи выяснили, какие продукты нужно есть только холодными

12:01, Сегодня
Здоровье и медицина
картофель в миске фото
Фото: canva.com

Такие блюда, как рис, макароны и картофель принято подавать на гарнир в горячем виде. Но, оказывается, это очень вредит здоровью и нашей фигуре, ведь есть их стоит исключительно холодными. И вот почему…

Некоторые продукты, которые традиционно подают на стол горячими, медики рекомендуют употреблять исключительно в холодном виде.  Так и польза от них увеличится, и вреда для фигуры станет меньше.  Это крахмалосодержащие продукты, а именно рис, макароны и картофель.

Об этом рассказал диетолог Антье Гал, пишет Focus.

Дело в том, что когда крахмал холодный, он усваивается нашим организмом подобно клетчатке. В таком случае этот сомнительный для фигуры продукт может быть полезен, как для микрофлоры кишечника, так и для регулировки уровня сахара в крови.

Когда продукты становятся холодными, содержащийся в них крахмал вырабатывается как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть, отмечает эксперт.

«Курсор» информировал, что названы продукты, которые особенно полезны для мужчин. Специалисты назвали перечень продуктов, которые помогут мужчинам замедлить старение. Особенно такие рекомендации полезны мужчинам 50 лет и старше.

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Автор материала:
Тали Малкина
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