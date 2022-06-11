Вспышка оспы обезьян: главные симптомы и кто в зоне риска

Новая болезнь прямо связана с искорененной еще в 1970-х годах оспой. Теперь она нашла новый путь передачи вируса, а в группе риска оказались молодые люди.

Медики объясняют, что спа обезьян – это вирус, структурно связанный с обычной оспой. К счастью, течение болезни куда более легкое, нежели ранее. Кроме того, болезнь передается только при тесном взаимодействии с животными-переносчиками, которыми могут быть и обезьяны, и грызуны, или тесного контакта с зараженными людьми. Потому боятся такой же пандемии, как при ковиде не стоит, говорят врачи. Кроме того, оспа обезьян не распространяется без симптомов.

Об этом пишет Фокус.

При этом врачи констатирует, что молодые люди могут оказаться в зоне риска. Ведь оспа передается, в том числе, и половым путем и загрязненными вирусом поверхностями.

Симптомы оспы обезьян — лихорадка, характерные сыпи на теле и пузыри. Они исчезают через несколько недель, при лечении — быстрее. Однако в некоторых случаях оспа обезьян может вызвать тяжелое течение заболевания, потому нанести визит медику стоит в любом случае.

Специализированной вакцины против оспы обезьян нет, однако британские и американские специалисты в области здравоохранения убеждены, что риск большой вспышки оспы обезьян остается минимальным. По их оценкам, победить этот вирус благодаря вакцине против обычной оспы, препарата цидофовира и вакцины от коровьей оси.

Нынешняя вспышка оспы обезьян, возможно, стала следствием прекращения широкомасштабной вакцинации против обычной оспы, которую преодолели в 1970-х годах. Кроме того, причинами могли стать изменение климата и окружающей среды, что привело к более тесному контакту людей и животных.

Ранее редакция Курсора сообщала, что аналитический центр предвидел вспышку оспы обезьян заболевания и выяснил, кто за ней может стоять.

Кроме того, наш сайт писал, что израильтянам рассказали больше об опасной болезни.