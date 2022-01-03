Астронавт НАСА рассказал, как столкнулся с инопланетной цивилизацией

Фрэнклин Стопи Масгрейв является популярной и уважаемой личностью в Соединенных Штатах. Мужчина за 84 года жизни сумел побывать в космосе, отслужить в морской пехоте, поработать полевым врачом и инженером, стать математиком и получить шесть академических степеней.

На счету Фрэнклина числится шесть полетов. За время выполнения миссий мужчина многое успел повидать. Так, некоторое время назад астронавт заявил СМИ, что видел огромных НЛО, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Внешне корабли инопланетян напоминали большую извивающуюся змею. Волнообразные движения НЛО завораживали. Инопланетяне летели за кораблем людей, однако не планировали нападать и т. п. По сей день мужчина не может объяснить то, что видел.

Нет причин не доверять ученому, астронавту и военному. Можно усомниться в словах не совсем трезвого фермера, который клянется, что видел нечто мистическое.

По мнению Фрэнклина Масгрейва, команда столкнулась с очень развитой цивилизацией, которая существует уже несколько миллионов лет. Люди совершенно не интересуют тех созданий, поэтому вступить в контакт со столь развитыми существами – миссия невыполнимая.

Астронавт не берется что-либо утверждать, поскольку сам мало что понял из увиденного. Уже долгое время астронавт пытается выяснить для себя некоторые аспекты деятельности инопланетян, но информации попросту нет. Одно он знает точно: другие цивилизации точно имеются, и они намного более развиты, чем люди. Людям еще нужно не одно столетие, если не тысячелетие, чтобы достигнуть уровня развития внеземных цивилизаций.

Напомним, ученые Стокгольмского университета выявили около ста звезд, которые таинственным образом исчезли. Исследователи предполагают, что это может быть признаком существования инопланетных цивилизаций.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.