SpaceX запустила ракету с секретным спутником США

Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал.

Американская компания SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy с секретным аппаратом для нужд Космических сил США в рамках миссии USSF-44.

Об этом сообщает Space.com.

1 ноября во вторник, ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:41 по времени Восточного побережья. Она доставила полезные грузы на геостационарную орбиту для Космических сил США в рамках миссии под названием USSF-44.

Также «Курсор» сообщал, что компания Илона Маска использует для транспортировки своих спутников украинские самолеты.