Компания Илона Маска использует для транспортировки своих спутников украинские самолеты

Компания SpaceX зафрахтовала для транспортировки телекоммуникационного спутника украинский самолет «Руслан».

Воздушное судно, разработанное на заводе Антонова, использовалось для перевозки спутника из французской Тулузы на космодром NASA в Титусвилле, сообщает Prostomob.

Как оказалось, украинский самолет Ан-124-100-150 является собственностью французской компании Bollore Logistics.

Согласно заявлению Марка Йоранна, руководителя отдела проектов в Bollore Logistics, компания постоянно использует украинский самолет «Руслан». Грузовой борт используется для транспортировки чувствительных грузов, в том числе спутниковых аппаратов. Йоранн поблагодарил компанию SpaceX за оказанное доверие.

Вес перевозимого груза — спутникового аппарата производства Airbus D&S составил 50 тонн. Он транспортируется в особом контейнере CTH04 с габаритами: 14,6 х 5,4 х 4,2 метра. Для погрузки контейнера со спутником на борт самолета «Руслан» компания Bollore Logistics использовала бортовой кран, лебедку и специальное погрузочное оборудование, также произведенное украинским заводом имени Антонова.

Ранее Курсор сообщал, что Илон Маск заявил, что продолжит финансировать Starlink в Украине. По словам миллиардера, он принял такое решение, несмотря на то, что Starlink «все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков».

Также мы сообщали, сколько терминалов Starlink получила Украина с момента начала войны.