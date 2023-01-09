Назван цвет, который способен успокоить и уменьшить боль

Многие процессы в жизни человека зависят от того, в каких красках он видит эту жизнь. Не менее важны и цвета, которые нас окружают. Часть из них относятся к агрессивным. Другие же могут облегчать боль и успокаивать.

Таково мнение китайских ученых, исследование которых были опубликованы на портале Science.

Как выяснилось, если длительно держать внимание на зеленом цвете, то психологическое состояние максимально гармонизируеется, а болевые ощущения становятся меньшими. По неофициальным данным, именно зеленый цвет способен значительно облегчить жизнь людям с фибромиологией и мигренью.

Это не первое исследование на данную тему, которое проводят специалисты. Большая часть из них проводились на животных.

В частности, эксперты Фунданского университета вместе с научными организациями из Китая провели целый ряд исследований на мышах. Целью экспериментов было получение максимально количества информации о феномене воздействия цвета на наш организм.

Дабы узнать каким образом на мозг влияет цвет, ученые были вынуждены изучить все части зрительной системы грызунов. Начиная от глаз и до серого вещества.

Как выяснилось, причиной воздействия снятия болевого синдрома оказалась способность цвета кодировать белок названием PENK, который и отвечает за активацию определенных рецепторов в мозге. Именно эти рецепторы, в свою очередь и помогают притупить боль.

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