Ученые нашли связь между болью и чувством голода

Американские ученые выяснили, что одним из самых эффективных способов подавления боли является чувство голода.

О работе специалистов сообщает издание Cell.

Отмечается, что исследователи провели эксперимент на лабораторных мышах. Наблюдая за поведением грызунов и работой нервных клеток, руководивших чувством голода и насыщения, нейрофизиологи обнаружили, что недостаток пищи заставил грызунов меньше лизать лапу, которую они повредили перед началом опытов.

После этого ученые попытались обнаружить цепочки нейронов, связывающих центр голода с центром боли в мозгу грызунов. Для этого часть их нейронов была заражена специальным ретровирусом, который заставил эти клетки принудительно включаться или отключаться при облучении светом, и поочередно подсветили их.

Выяснилось, что неприятные ощущения притупляли AgRP-нейроны – клетки гипоталамуса, глубинного отдела мозга, выполняющие функцию «центра голода». Их принудительное включение устраняло чувство боли даже в том случае, если мыши были сыты и не страдали от недостатка пищи.

«Мы поначалу не поверили в то, что видим, и подумали, что выдохся формалин, которым мы мазали лапы животных. Болеутоляющий эффект можно сравнить с тем, как действуют на организм морфин и другие опиаты. При этом активация этих клеток не вызывает голода и других побочных эффектов, которые могли бы не притуплять боль, а просто отвлекать животное», — отметил один из авторов исследования Николас Бетли.

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