Ученые выяснили, как декарбонизация влияет на сокращение численности населения

Геттингенский университет объединяет усилия с другими исследователями для изучения влияния ресурсов, демографии и сбоев в переходе к чистой энергии.

В недавнем исследовании, проведенном Квинслендским и Геттингенским университетами, изучались последствия перехода на экологически чистую энергию путем сопоставления глобальных запасов ресурсов с демографическими системами для выявления потенциальных рисков и преимуществ. Полученные данные свидетельствуют о том, что повышенный спрос на энергетические переходные металлы (ETM) может быть более разрушительным для некоторых сообществ, чем сокращение производства энергетического угля.

Выводы были опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые связали местоположение и тип ресурса с населенными пунктами, чтобы оценить взаимодействия, зависимости и непредвиденные обстоятельства между ресурсами и населением. Исследование учитывает обе стороны энергетического перехода, включая глобальные запасы ресурсов угля, с одной стороны, и переходных металлов в энергетике, с другой. Энергетические переходные металлы относятся к минералам, которые необходимы для возобновляемых технологий, чтобы ускорить переход к чистой энергии в будущем. Эти минералы и металлы необходимы для ветряных турбин, солнечных батарей и аккумуляторов для электромобилей.

Доктор Камила Свободова, руководившая исследованием, является почетным научным сотрудником Университета Квинсленда и стипендиатом Геттингенского университета. Свободова пояснила: «Эти результаты помогут в будущем планировании и регулировании энергетического перехода. Наш новый системный подход создает эмпирическую основу для изучения масштаба и местоположения демографических эффектов изменения энергетических систем».

«Данные показывают асимметрию в распределении рисков: системы шахтных городков в США наиболее чувствительны к поэтапному отказу от угля, тогда как системы в Австралии и Канаде наиболее чувствительны к поэтапному внедрению ETM. Это исследование подчеркивает острую потребность в более подробных социально-экономических данных о населении, живущем и работающем в пострадавших районах, а также в целевом планировании на макроуровне, чтобы поддержать переход от угля к ЭТМ, справедливый для местного населения», — добавила она.

«Вопросы социальных потрясений редко рассматриваются в глобальном масштабе. Однако в этом исследовании мы можем представить модель глобального масштаба, которую также можно масштабировать до национальных юрисдикций и регионов, испытывающих давление в связи с переходом к энергетике», — сказала она.

Ранее Курсор писал, что в Китае демографический кризис. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году.