В Китае демографический кризис

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году.

В Китае демографический кризис: Население Китая сократилось впервые с 1961 года

Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году.

Об этом сообщает The New York Time, ссылаясь на Нацбюро статистики КНР.

Население Китая сократилось в 2022 году впервые за шесть десятилетий, и это исторический поворот, который, как ожидается, ознаменует начало длительного периода снижения численности его граждан с серьезными последствиями для его экономики и всего мира.

Об этом сообщает The New York Time, ссылаясь на Нацбюро статистики КНР.

Сокращение, худшее с 1961 года, последнего года Великого голода в Китае, также подтверждает прогнозы о том, что в этом году Индия станет самой густонаселенной страной в мире. По данным Национального статистического бюро страны, население Китая сократилось примерно на 850 000 человек до 1,41175 млрд человек на конец 2022 года.

В долгосрочной перспективе эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 млн человек, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году. Это заставило местных демографов сетовать на то, что Китай состарится раньше, чем разбогатеет, что замедлит рост экономики, поскольку доходы падают, а госдолг увеличивается из-за резкого роста расходов на здравоохранение и соцобеспечение.

«Демографические и экономические перспективы Китая намного мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику», — сказал демограф И Фусянь.

Он добавил, что сокращение рабочей силы в стране и спад производства еще больше усугубят высокие цены и высокую инфляцию в США и Европе.

Кан И, глава нацбюро статистики, заявил журналистам, что людям не следует беспокоиться о сокращении численности населения, поскольку «общее предложение рабочей силы по-прежнему превышает спрос».

Уровень рождаемости в Китае в 2022 году составил всего 6,77 рождений на 1000 человек, по сравнению с 7,52 рождений в 2021 году, что является самым низким показателем рождаемости за всю историю наблюдений.

По словам Канга, число китайских женщин детородного возраста, которое правительство определяет от 25 до 35 лет, сократилось примерно на 4 млн человек. Уровень смертности, самый высокий с 1974 года во время Культурной революции, составил 7,37 смертей на 1000 человек, что сопоставимо с уровнем 7,18 смертей в 2021 году.

Большая часть демографического спада является результатом политики Китая в отношении одного ребенка, введенной в период с 1980 по 2015 год, а также заоблачных расходов на образование, из-за которых многие китайцы отказываются иметь более одного ребенка или даже иметь их вообще. По словам экспертов в области народонаселения, жесткая политика Китая по борьбе с COVID-19, которая проводилась в течение трех лет, нанесла дополнительный ущерб демографическим прогнозам страны.

С 2021 года местные органы власти развернули меры, побуждающие людей рожать больше детей, включая налоговые вычеты, более продолжительный отпуск по беременности и родам и жилищные субсидии. Президент Си Цзиньпин также заявил в октябре, что правительство будет проводить дальнейшую политику поддержки. Однако принятые до сих пор меры мало что сделали для того, чтобы остановить долгосрочную тенденцию.

Ранее Курсор писал, что ВОЗ «очень обеспокоена» всплеском заболеваемости COVID-19 в Китае. Несколько недель назад страна отказалась от своей политики нулевого COVID. Сейчас больницы переполнены.

Кроме этого, сообщалось, что морги и больницы Китая переполнены. Рост заболеваемости явился следствием отказа властей Китая от программы по строгому контролю коронавируса с помощью масштабных тестирований и карантинов.

Курсор писал, что в Китае сообщили о смягчении политики ограничений по Covid.

Курсор сообщал, что китайские власти отслеживают участников протестов по мобильным телефонам.

Напомним, что Китай захлестнули волны протеста из-за жесткого локдауна.