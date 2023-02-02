Намного круче, чем iPhone: в сети презентовали новый Galaxy S23. Видео

Смартфоны Samsung пользуются огромной популярностью среди ярых противников техники Apple. Но и сама компания создает вполне себе годные продукты.

Флагманские смартфоны Galaxy S23 являются главными конкурентами iPhone 14. Многие эксперты даже заявляют, что гаджеты от Samsung намного лучше, чем от Apple. Да и дешевле, чего греха таить.

Новая линейка смартфонов Galaxy S23 уже представлена для ознакомления. В сети опубликовали несколько презентационных видео. Подробнее об этом информирует portaltele.com.ua.

На самом деле, о «начинке» смартфонов известно немного. Больше всего восхищения ожидается от камеры. Samsung может использовать новый 200-мегапиксельный сенсор, чтобы дать своему флагманскому монарху наибольшее улучшение камеры за последние годы, особенно в ночных фотографиях.

Известно, что в продаже новые модели появятся 17 февраля. Цены на смартфоны стартуют от 800, 1050 и 1200 долларов за Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra соответственно.

Ранее «Курсор» информировал, что эксперты назвали преимущества Samsung перед другими моделями на Android. Samsung предложил своим пользователям линейки Galaxy S22 значительные преимущества, поскольку разработчики фото-программ обладают доступом к разным форматам (Auto, Bokeh, HDR, Night, Face Retouch). Это преимущество понравится блогерам и тиктокерам.

Напоминаем, что Samsung представляет SmartThings Station на CES 2023 и делает умный дом доступнее для каждого. Это устройство способно автоматизировать быт и сделать повседневную жизнь комфортнее. Также хаб позволяет экономить электроэнергию — например, выключать свет и бытовую технику.