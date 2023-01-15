Samsung представляет SmartThings Station на CES 2023 и делает умный дом доступнее для каждого

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске SmartThings Station — простого в использовании и доступного по цене хаба умного дома с функцией беспроводной зарядки.

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске SmartThings Station — простого в использовании и доступного по цене хаба умного дома с функцией беспроводной зарядки.

Центр управления SmartThings Station не только прост в управлении,но и совместим с целым рядом устройств умного дома, включая систему Matter. С помощью SmartThings Station пользователи могут автоматизировать различные стороны быта и установить расписание, которое сделает их повседневную жизнь комфортнее и поможет экономить электроэнергию — например, выключать свет и бытовую технику.

«Умный дом не должен быть чем-то сложным или дорогостоящим. Поэтому мы создали SmartThings — простую, надежную и легко масштабируемую платформу подключения умной техники, — прокомментировала Чжэён Чжон (Jaeyeon Jung), исполнительный вице-президент и глава SmartThings, Центра платформы устройств Samsung Electronics. — Количество подключенных к интернету бытовых приборов продолжает расти, особенно после недавнего выхода стандарта Matter. Мы гордимся тем, что помогаем сделать использование этих инновационных технологий проще».

Умный дом при минимальных усилиях

Станцию SmartThings Station от Samsung легко настроить. Когда она включается в первый раз, на смартфоне Samsung Galaxy появляются всплывающие уведомления, которые помогают пользователю завершить установку. Владельцы хаба также могут активировать опцию подключения устройств с помощью сканирования QR кода камерой смартфона.

Адаптация к распорядку дня пользователя

Центр управления умным домом помогает ряду устройств, таких как термостаты, осветительные приборы и розетки, подключаться к другой технике через сервер умного дома, чтобы вместе с ними создать единую среду. SmartThings Station легко автоматизирует сценарии, предварительно заданные в приложении SmartThings, не требуя ручного управления отдельными устройствами.

Нажатием кнопки Smart Button на SmartThings Station пользователи могут активировать сценарий, созданный в приложении SmartThings. Например, когда пора ложиться спать, быстрым нажатием кнопки можно запустить процесс подготовки ко сну: выключить свет, закрыть жалюзи и понизить температуру в доме. Для кинопросмотра одной кнопкой можно включить телевизор и приглушить свет. Когда пользователь уходит из дома, SmartThings Station может выключить розетки и неиспользуемые приборы для экономии энергии, а также активировать систему сигнализации.

На SmartThings Station можно запускать до трех различных сценариев с помощью короткого, длинного и двойного нажатия на клавишу Smart Button. Они могут быть активированы через приложение SmartThings, независимо от того, дома или за его пределами находится пользователь.

Находите устройства по всему дому и управляйте ими

В платформу SmartThings Station интегрирован сервис Samsung SmartThings Find для быстрого поиска устройств. С его помощью легко находить потерянные гаджеты: двойным нажатием на клавишу Smart Button отправляется вызов на находящийся поблизости смартфон.

SmartThings Station также выполняет роль сканера устройств, всегда находящегося дома, и помогает пользователям Samsung Galaxy отслеживать местонахождение зарегистрированных гаджетов — от смартфонов, планшетов, носимых устройств и наушников до личных вещей, таких как ключи или бумажник, с подключенной меткой Galaxy SmartTag или SmartTag+4. Регулярно проводя сканирование, SmartThings Station будет сообщать пользователям о местонахождении подключенных умных устройств и меток, находящихся в доме. Станция также будет передавать оповещение на смартфон, если устройство было вынесено за пределы дома или возвращено обратно.

Панель быстрой зарядки, которая идеально вписывается в умный дом

SmartThings Station — это еще и мощное зарядное устройство с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 15 Вт. Быстрая зарядка отлично дополняет центр управления умного дома, поскольку она полностью соответствует ритму жизни современных пользователей.