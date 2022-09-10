Airovation и ASUS подписали соглашение о разработке инновационных очистителей воздуха: подробности

Технология израильской компании по производству климатических технологий способна предотвращать вредные выбросы CO2, а также вирусы и бактерии, используя «облачную» обработку.

Израильская компания по производству климатических технологий Airovation Technologies и тайваньская компания по производству компьютерного оборудования и бытовой электроники ASUSTek Computer Inc. подписали Меморандум о взаимопонимании относительно потенциального использования очистки воздуха Airovation в производстве на Тайване и в Китае.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Так, по словам представителей Airovation Technologies, технология компании предотвращает вредные выбросы CO2 при одновременном повышении производительности.

«Продукты компании включают Air-O, который обрабатывает CO2, а также вирусы и бактерии с помощью облачной обработки, и Airosphera, который использует датчики для измерения и регулировки условий окружающей среды в помещении в соответствии с потребностями детей и соответствующим образом обрабатывает воздух», — говорится в материале.

Отмечается, что главное новшество компании, разрабатываемое в течение десяти лет в Еврейском университете в Иерусалиме, — это генерация на месте супероксидного радикала, самого сильного из известных окислителей. Эта технология очищает воздух в помещении, окисляя микробы и другие примеси и превращая газы в чистый воздух.

«Airovation планирует использовать свою технологию супероксидных радикалов для инноваций в области улавливания, утилизации и хранения углерода, используя устройство для преобразования углекислого газа в повторно используемые минералы и материалы», — отмечает издание.

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