Amazon приобрела команду спутникового интернета Facebook

В гонке за развитие спутникового Интернета участвуют довольно крупные игроки, такие как SpaceX, Amazon, Softbank и Facebook. Тем не менее, Facebook теперь, по сути, отказался от этого бизнеса, продав свою команду интернет-спутника Amazon.

Об этом пишет Engadget.

Для Amazon это значительный шаг в ее усилиях по развитию спутниковой сети Project Kuiper и шанс составит конкуренцию группе широкополосных сетей Starlink от SpaceX.

Как и Starlink, Project Kuiper разработан для обеспечения высокоскоростного широкополосного подключения с малой задержкой для пользователей по всему миру. Amazon планирует к 2029 году вывести на орбиту 3236 спутников, половина из которых будет запущена к 2026 году. Она также планирует построить 12 наземных станций по всему миру для передачи данных на спутники и со спутников.

Компания заявила, что потратит на этот план более 10 миллиардов долларов и недавно также получила одобрение FAA на этот проект. В прошлом году компания также объявила, что будет использовать сверхнадежную ракету Atlas V United Launch Alliance для первых запусков спутников.

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