Американские ученые нашли новый способ охлаждения воздуха

Методика, предложенная учеными из Калифорнийского университета в Беркли, заключается в добавлении заряженных частиц и электричества в среду. С их помощью можно заставить лед таять без нагрева, охлаждая воздух вокруг.

Об этом сообщает Science Alert.

Новый способ был назван ионокалорическим охлаждением. Строго говоря, нечто подобное используется давно — например, при обработке заледеневших дорог солью.

В этом случае ионы на поверхности связываются с молекулами воды в полужидком слое. При различной ориентации молекул это заставляет молекулы воды отделяться от поверхностного слоя и увеличивать его толщину, определенную температурой, поэтому большая часть ледяной глыбы тает, когда соединяется с поверхностным слоем.

Открытие калифорнийских ученых состояло в добавлении электричества в этот цикл. Исследователи смоделировали ионокалорический цикл, пропустив через него ток. Последний, проходя через систему, перемещал ионы, сдвигая точку плавления материала и изменяя температуру.

Таким образом, им удалось изменить температуру на 25 °C всего лишь с помощью одного вольта заряда. Результаты чрезвычайно вдохновили физиков, стремившихся изобрести эффективный, экологичный и недорогой способ охлаждения.

«Наши данные выглядят очень многообещающе по всем трем аспектам», — заявил инженер-механик Рави Прашер из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли.

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