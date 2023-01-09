От добычи криптовалюты до сети Wi-Fi: в горах США появились таинственные антенны

На территории США найдено около дюжины антенн, хозяин и предназначение которых пока не известны. Чиновники в тупике.

На общественных землях региона американского штата Юта находят все больше и больше непонятных антенн. Их назначение в департаменте Солт-Лейк-Сити до сих пор не смогли определить.

Об этом сообщает издание Vice.

Основных версий, которые обсуждают специалисты и местные сообщества, сразу две. Первая из них состоит в том, что задачей такого рода устройств является добыча криптовалюты Helium. Второй вариант — антенны поставили представители таинственной сети Wi-Fi.

Salt Lake City public lands officials hiked up the snowy Twin Peaks trail today to remove a mysterious device (solar panel, antenna & locked battery box). They’re finding more in the foothills, with no explanation as to who’s putting them there — or why. Story on @KSL5TV at 6 pic.twitter.com/llfFXMOyLq — Michael Locklear (@MichaelLocklear) January 5, 2023

Если говорить о криптовалюте Helium, то способ ее добычи отличается от всех других, использующих вычисления и компьютер. В случае с ней не работают и ресурсы видеокарт, процессоров или жестких дисков. Helium получается средствами покрытия сети Wi-Fi. Принцип добычи данного вида криптовалюты прост: чем шире сеть, тем больше ее добывается.

Любопытно, что на землях в предгорье Солт-Лейк-Сити таких антенн нашли уже более дюжины. Одна из самых высоких точек — вершина горы Маунт-Вайр (ее высота свыше 2 тыс. метров).

Отметим, что найденные устройства сделаны из передатчика, аккумуляторного блока, а так же подключенных к ним солнечной батареи и роутера. Главный компонент этих антенн — приспособление LoRa. Оно работает в частотном диапазоне 900–930 MHz (стандарт LoRaWAN).

Как сообщал Курсор, стали известны потери криптоиндустрии от взломов и мошенничеств в 2022 году.

Также Курсор информировал о том, что американский депозитный банк BNY Mellon, которому уже 238 лет, запустил программу приёма криптовалюты.