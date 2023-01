От добычи криптовалюты до сети Wi-Fi: в горах США появились таинственные антенны

На общественных землях региона американского штата Юта находят все больше и больше непонятных антенн. Их назначение в департаменте Солт-Лейк-Сити до сих пор не смогли определить.

Об этом сообщает издание Vice.

Основных версий, которые обсуждают специалисты и местные сообщества, сразу две. Первая из них состоит в том, что задачей такого рода устройств является добыча криптовалюты Helium. Второй вариант — антенны поставили представители таинственной сети Wi-Fi.

Salt Lake City public lands officials hiked up the snowy Twin Peaks trail today to remove a mysterious device (solar panel, antenna & locked battery box). They’re finding more in the foothills, with no explanation as to who’s putting them there — or why. Story on @KSL5TV at 6 pic.twitter.com/llfFXMOyLq

— Michael Locklear (@MichaelLocklear) January 5, 2023