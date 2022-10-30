Американские ученые придумали «свитер-невидимку»

Американские исследователи создали свитер, который не только способен согреть в холодную погоду, но еще и «спрятать» человека от систем распознавания лиц.

Об этом сообщается на сайте университета Мэриленда.

На одежду нанесено размытое изображение, которое скрывает человека от камер слежения. Для создания свитера инженеры смоделировали атаки на нейросеть и создали универсальный шаблон из большого количества обучающих изображений, которые содержат объект для распознавания.

После этого, учены решили его протестировать и им действительно удалось «спрятать» лицо человека от детектора YOLOv2 с помощью шаблона, обученного на наборе данных COCO с тщательно сформулированной целью.

Инженеры подчеркнули, что свитер выглядит довольно стильным, а еще он хорошо согревает, потому что состоит из непромокаемой подкладки из микрофлиса.

«Курсор» писал ранее, что исследователи из Принстонского и Вашингтонского университетов разработали крошечную камеру, размер которой сопоставим с размером крупицы соли, тем не менее, она способна снимать полноцветные изображения с достаточно высокой разрешающей способностью.

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