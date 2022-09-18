Израильские ученые создали новую полезную технологию: подробности

Экологам из Университета Бен-Гуриона в Негеве удалось разработать метод превращения опасных сточных вод промышленных объектов в ценные ресурсы.

Ученые, которых возглавил аспирант лаборатории доктора Одеда Нира, показали замкнутый процесс, позволяющий уменьшать объем токсичных сточных вод завода по производству фосфорной кислоты на 90% и превращать их в удобрения.

Об этом сообщает портал ChemEurope.

Технологию разработали при поддержке гранта министерства науки и технологий Израиля в Институте исследования воды (подразделения Института исследования пустынь в кампусе Сде-Бокер Университета Бен-Гуриона).

«При производстве фосфорной кислоты образуется много промышленных сточных вод, которые невозможно эффективно очистить из-за низкого pH и высокого потенциала осаждения. Сегодня сточные воды обычно хранятся в прудах-испарителях. Однако, они подвержены прорывам, утечкам и затоплению», – рассказал доктор Одед Нир.

Эксперт напомнил, что пару лет назад случилась катастрофа, вследствие которой в питьевом ручье оказались миллионы кубометров кислых сточных вод. Команде ученых удалась разработка альтернативного 3-этапого процесса очистки сточных вод от фосфорной кислоты. В него входит селективный электродиализ, обратный осмос и нейтрализация, а также он не привязан к кислотности, солености и жесткости сточных вод.

Scientists develop a method to turn hazardous acidic industrial wastewater into valuable resources https://t.co/DvMiPcAiLN — Facultad CyT Químicas — UCLM (@FCTQ_uclm) September 12, 2022

Согласно результатам лабораторных испытаний, благодаря технологии удалось на 90% очистить токсичные отходи, которые превратились в чистую воду. Оттуда извлекли ценные кислоты – основной ингредиент промышленных удобрений, широко распространенных по всей планете.

Из-за применения нового метода также не образовались заметные минеральные отложения, которые способы портить мембраны. По мнению ученых, новая технология получилась устойчивой и технико-экономически жизнеспособной, потому что потребность в энергии для ее применения имеет низкие показатели.

«Этот процесс очень многообещающий, и мы призываем участников отрасли изучить его потенциал и применимость на своих заводах», – рассказал один из авторов исследования доктор Рой Бернштейн.

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