Apple наймет более шестидесяти палестинских инженеров

Расширение масштабов вербовки Apple в регионе совпадает с тем, что другие компании в Израиле расширяют свой поиск талантов. Работодатели обратились к израильской периферии в поисках талантов, нанимая больше женщин, харедим и арабов.

Во вторник компания Apple объявила о намерении принять на работу более 60 палестинских инженеров, работающих в городе Раваби в Палестинской автономии, продолжая расширять свой инженерно-исследовательский центр в ближневосточном регионе для поддержки разработки ключевых технологий.

Инженеры пополнят ряды 2000-ной инженерной команды Apple в Израиле, которая занимается разработкой технологий для всех продуктов компании, включая ключевые инновации на кремнии, такие как семейство чипов M1.

«В Apple мы стремимся к инклюзивности и многообразию во всем мире», — сказал Джони Сруджи, старший вице-президент Apple по аппаратным технологиям. «Создавая дополнительные возможности для палестинских инженеров, мы видим способ помочь решить важную региональную проблему, одновременно продвигая основные ценности Apple. Мы знаем, что для поддержания значимых изменений они должны быть полезны и для бизнеса. Поиск талантов в Палестинской автономии расширяет пул квалифицированных инженеров, что помогает нам удовлетворять потребности нашего растущего бизнеса».

«Эти талантливые люди в Раваби работают над рядом важнейших проектов и разделяют ту же страсть и стремление к совершенству, которые мы видим в нашей команде по всему миру. Мы собираемся продолжать инвестировать по мере роста нашего инженерного центра в регионе», — сказал Сруджи.

Курсор ранее писал, что Alibaba увольняет сотрудников израильского центра разработок. Увольнения в технологической сфере: Alibaba в ближайшее время уволит десятки сотрудников центра в Герцлии, которые разработали одно из лучших приложений по версии Apple.