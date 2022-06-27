Alibaba увольняет сотрудников израильского центра разработок

Увольнения в технологической сфере: Alibaba в ближайшее время уволит десятки сотрудников центра в Герцлии, которые разработали одно из лучших приложений по версии Apple.

Китайская компания Alibaba сообщила о закрытии центра разработки в Израиле.

В воскресенье вечером компания сообщила своим сотрудникам, что десятки сотрудников центра в Герцлии будут уволены в связи с закрытием центра. В настоящее время в компании задействованы эксперты в области искусственного интеллекта, программной инженерии в сфере облачных и мобильных технологий.

Приложение, разработанное в этом центре, является гордостью сотрудников и в прошлом году заняло второе место среди приложений Apple в Китае.

Директор центра, Лехи Цельник, ушел на пенсию в ноябре и никто не занял его место.

Деятельность центра в Израиле началась с приобретения компании Visualid в 2017 году, которая разработала технологию QR-сканирования. Эта разработка привлекла около 10 млн долларов от Alibaba и инвесторов Keadan Capital и Entrée Capital.

Центр разработок презентовал программную систему, которая производит красочные и разработанные на заказ скан-коды для компаний и брендов, которые можно встраивать в видеоролики, веб-сайты и продукты.

В отличие от других центров в Израиле, центр Alibaba был сфокусирован на азиатский рынок. Он отличался тем, что предлагал технологии, а не продукты для конечных пользователей.

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