Apple представила iPhone 15 – первые фото и характеристики

Пользователей ждут интересные обновления.

В рамках сегодняшней презентации компания Apple представила iPhone 15, а также ряд других новинок.

Так, "купертиновцы" показали первые кадры с новым "яблочным" смартфоном. Что же нового ждет пользователей?

Теперь функцию Dynamic Island получили и "бюджетные" модели. В то же время компания отказалась от iPhone mini – теперь в базовой линейке будут обычный iPhone 15 и 15 Plus, которые представлены в пяти цветах корпуса.

iPhone 15 получил 48-мегапиксельную основную камеру, как и iPhone 14 Pro/Pro Max. Есть 2-кратный зум.

Экраны двух моделей составляют 6,1 и 6,7 дюймов. Задняя поверхность корпуса iPhone 15 и iPhone 15 Plus получила матовую поверхность.

Новинки оснащены прошлогодним чипсетом Apple A16 Bionic и защитным стеклом Ceramic Shield.

iPhone 15 оснастили UBW-чипом нового поколения, как и новые Apple Watch. Он может работать на втрое больших расстояниях и увеличивает точность поиска вещей – к примеру, AirTag или даже другого человека с iPhone 15.

В iPhone 15 также появится универсальный порт USB-C, что продиктовано европейским законодательством.

iPhone 15 и 15 Plus стоят, как и раньше стоил iPhone 14. Так, первая модель имеет стоимость $799, а вторая – $899.

Next up: iPhone 15 (with dynamic island) pic.twitter.com/nnFPAb32ie — Marques Brownlee (@MKBHD) September 12, 2023

There it is. USB C pic.twitter.com/anhlAhYcmV — Marques Brownlee (@MKBHD) September 12, 2023

Next up: iPhone 15 Pro in titanium pic.twitter.com/9dldk3dKCb — Marques Brownlee (@MKBHD) September 12, 2023

Кроме этого, компания показала новые часы Apple Watch Series 9. Среди ключевых изменений упомянем о новом процессоре, который стал на 50% производительнее.

Пользователи теперь смогут передавать информацию и контакты, прислонив часы друг к другу. Также они смогут искать свой iPhone с помощью часов и управлять Apple Watch жестами, к примеру, отвечать на звонки и переключать уведомления.

Цена составляет $499.

Next up: Apple Watch Ultra 2 pic.twitter.com/rSwft95TXK — Marques Brownlee (@MKBHD) September 12, 2023

First up: Apple Watch Series 9 pic.twitter.com/tF5IcuIiuJ — Marques Brownlee (@MKBHD) September 12, 2023

