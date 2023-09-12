Почему нельзя заряжать iPhone всю ночь – названы главные причины

Для многих это является популярной привычкой.

Пользователей iPhone призывают не оставлять гаджет всю ночь на зарядке, потому что это может ему существенно навредить. Эксперты назвали три основные причины, почему пора избавиться от этой привычки.

Об этом пишет NV.

В первую очередь, может случиться перегрев гаджета. Длительная зарядка, особенно в местах с ограниченной вентиляцией, может привести к перегреву устройства. Несмотря на то, что современные iPhone оснащены функциями безопасности для борьбы с чрезмерными температурами, длительное воздействие тепла все равно может представлять риск.

Более того, оставить свой iPhone под подушкой или одеялом тоже довольно опасная практика. В компании предупреждают, что когда ваш телефон закрыт и не может должным образом проветриваться, риск перегрева становится значительным. Перегрев не только угрожает функциональности вашего устройства, но и может привести к пожару, хотя это и редкое явление.

Не следует также забывать, что аккумуляторы имеют определенный жизненный цикл, и постоянная зарядка до 100 процентов может со временем ухудшить их исправность. Это уменьшает общий срок службы батареи, что приводит к снижению производительности и требует более частой зарядки в долгосрочной перспективе.

Обычно телефону требуется до двух часов, чтобы полностью зарядиться, но если его подключить к сети в течение ночи, он работает в течение восьми часов или более, в зависимости от того, как долго вы спите.

"Курсор" писал ранее, что бывают ситуации, когда смартфон начинает медленнее работать и "тормозить", поэтому выполнять на нем определенные действия становится намного сложнее. Эксперты говорят, что устройство может начать плохо функционировать из-за ряда "скрытых" причин.